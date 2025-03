Inaugurata al “Centro d’arte Raffaello” di Palermo la collettiva di pittura e scultura  "New Season-Inediti d'autore" a cura di Gaetana Vigilia. Protagoniste le opere inedite di otto artisti  

“New Season – Inediti d’autore” è il titolo della collettiva inaugurata lo scorso 14 marzo a Palermo, negli spazi espositivi del “Centro d’arte Raffaello”, in via Emanuele Notarbartolo 9/E.

Patrocinata dall’associazione “Settimana delle Culture”, la mostra – fruibile fino al prossimo 11 aprile – ha già riscosso grande attenzione e partecipazione da parte del pubblico intervenuto in occasione del vernissage per ammirare le creazioni inedite degli otto artisti coinvolti: Alberto Criscione, Danilo D’Acquisto, Giuseppe D’Ina, Athos Faccincani, Marco Favata, Roberto Fontana, Navarra e Francesco Toraldo.

Tra sculture, opere uniche e grafiche, l’esposizione – curata da Gaetana Vigilia – testimonia la grande attenzione rivolta al percorso e all’evoluzione dei propri autori che, da sempre, connota la galleria palermitana, diretta dalla dottoressa Sabrina Di Gesaro.

I visitatori avranno dunque l’opportunità di scoprire e ammirare gli ultimi lavori degli otto talenti protagonisti di “New Season – Inediti d’autore” che, con linguaggi, tecniche e tematiche differenti, danno vita a un dialogo proficuo e stimolante.

Per ciascun nome, è presente una collezione più ampia di opere in permanenza nella galleria.

“Gli artisti della collettiva – afferma la professoressa Gaetana Vigilia – condividono un punto centrale che li accomuna: la capacità di tradurre emozioni profonde e universali in forme d’arte che esplorano e amplificano la relazione tra l’interiorità umana e il mondo che ci circonda”.

“Pur operando con tecniche e linguaggi differenti – sottolinea la curatrice – ciascuno di loro crea opere che si pongono come veicoli di comunicazione emotiva e introspezione”.

“La mostra – prosegue – testimonia come l'arte connetta universalmente oltre confini temporali, spaziali e linguistici: gli artisti, da percorsi diversi, creano opere che chiedono di essere vissute e interiorizzate”.

“Ogni creazione, combinando individualità e universalità – conclude – contribuisce a una narrazione collettiva che invita alla riflessione e all'emozione”.

La critica delle opere a cura di Gaetana Vigilia ha offerto uno spaccato delle peculiarità espressive dei singoli artisti: lo scultore Alberto Criscione, con “Diadumeno”, coniuga l’eleganza e la perfezione dell’arte classica con un dialogo contemporaneo, esplorando la trasformazione come simbolo di rinnovamento creativo.

Danilo D’Acquisto, attraverso i suoi paesaggi ad acquerello, rende visibile l’invisibile, catturando l’effimero in atmosfere che suscitano emozioni delicate e riflessive.

Giuseppe D’Ina, utilizzando materiali di recupero e ceramica, infonde alle sue sculture una forza primordiale che celebra la resilienza e l’espressività intrinseca della materia.

Athos Faccincani, nei suoi paesaggi mediterranei, celebra la vitalità e l’intensità della natura, intrecciando luce e colore in un’ode visiva alla bellezza del Sud Italia.

Marco Favata, con il dittico “Tramonto alla Cala” e “Il cuore di Palermo: il mercato di Ballarò”, esprime un profondo legame con la sua città natale attraverso una vibrante rappresentazione di memoria ed emozione di un luogo iconico.

Roberto Fontana, nella serie “No Where”, traduce stati d’animo complessi attraverso una fusione di visioni interiori e paesaggi immaginari.

Le sue opere evocano una profonda introspezione, permettendo al pubblico di riflettere sulle molteplici sfaccettature della condizione umana.

Navarra, maestro dell’iperrealismo, combina precisione tecnica e astrazione per creare opere che trascendono la percezione visiva, rivelando la potenza della luce e del colore.

Francesco Toraldo, oltre alle sue dinamiche scene marinare, raffigura anche musicisti jazz, fondendo energia e poesia in una narrazione cromatica vibrante di immediatezza e movimento.

“Siamo lieti – aggiunge il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” Sabrina Di Gesaro – di proporre al pubblico una collezione dinamica e costantemente aggiornata”.

Una selezione accurata che si affianca alla consolidata esperienza maturata in quarant’anni di attività nello scenario internazionale, con artisti storicizzati.

“La mostra – continua – si inserisce nel calendario espositivo, in concomitanza dell’arrivo della stagione primaverile, sottolineando come l’arte sia in perenne rinnovamento, capace di sprigionare energia e creatività, di rispondere al presente e di proporre nuove prospettive espressive”.

L’esposizione, fruibile anche online sul sito raffaellogalleria.com nella sezione “Mostra in corso”, sarà visitabile con ingresso libero fino all’11 aprile negli orari consueti della galleria, tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

Il “Centro d’arte Raffaello” è chiuso al pubblico tutti i lunedì mattina e nelle giornate festive.