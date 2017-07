Inaugurato organo a canne Chiesa Parghelia (VV)

Particolarmente interessante il lavoro del rinomato restauratore sorianese, Antonino Luciano.

VIBO VALENTIA 19 LUGLIO - Giorno 16 luglio è stato inaugurato l’organo a canne nella chiesa di Madonna di Portosalvo, nella chiesa di Parghelia (VV).

L’opera, fortemente voluta dal parroco, Don Giuseppe Florio, ha visto impegnati tecnici ed esperti del settore che hanno realizzato un capolavoro di rara bellezza. Il maestro Salvatore Pronestì ha curato la parte tecnica del suono, sistemando accuratamente le canne nella giusta posizione al fine di dare un effetto sensazionale attraverso il cambio dei registri durante l’esecuzione dei brani.

Particolarmente interessante il lavoro del rinomato restauratore sorianese, Antonino Luciano, che con l’aggiunta di pezzi antichi, abbandonati in un angolo della chiesa a un triste destino, ha realizzato il mobile dell’organo su indicazione del Parroco.

Don Florio infatti ha consigliato a Luciano di utilizzare questi pezzi al fine di creare un’opera di rara bellezza che ben si sposa con lo stile architettonico della chiesa in questione. L’artista di Soriano Calabro ha così messo a frutto le sue qualità di esperto del legno, sistemando lesenature, cornici e modanature. Bellissima la decorazione realizzata da Antonino Luciano in finto marmo e colori pastello e tratti in foglia d’oro zecchino. Don Florio e tutti i fedeli parrocchiani hanno espresso parere favorevole rimanendo entusiasti per il modo in cui l’opera è stata realizzata e, soprattutto per il fatto che un’opera così imponente arricchisce ed esalta lo stile di una chiesa che da adesso in poi sarà meta di visitatori e di turisti che in estate affollano Parghelia e il suo comprensorio in cerca di relax e delle mille meraviglie che il territorio generosamente offre, tutte da scoprire.





