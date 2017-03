Cosenza, uomo incassa indebitamente invalidità: denunciato

COSENZA, 11 MARZO - Per quattro anni ha incassato una pensione di invalidità non dovuta da parte dell'Inail, sulla base della simulazione di un incidente comprovato da documentazioni e testimonianze false.

Pertanto, un uomo è stato denunciato dalla Guardia di finanza di Cosenza per truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica in atti e dovrà restituire settantamila euro indebitamente percepiti. I finanzieri hanno accertato che il beneficiario della pensione ha denunciato un incidente inesistente, comunicando falsi orari di prestazioni lavorative e certificazioni non veritiere. L'intervento della Guardia di finanza di Cosenza ha consentito all'Inail di procedere alla sospensione dell'erogazione delle indennità e all'avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente erogate.

Luna Isabella

(foto da vedaformazione.it)