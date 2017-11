Incendi alla scuola di Celano: denunciati due minorenni

CELANO, 9 NOVEMBRE 2018 - Due minorenni, entrambi residenti a Celano, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di L'Aquila perchè ritenuti responsabili dei ripetuti danneggiamenti avvenuti alla scuola di Celano.

La serie di elementi raccolti dai carabinieri, assieme ad alcune importanti testimonianze di persone gravitanti in quell'area, hanno portato in brevissimo tempo ad attribuire la titolarità del fastidioso reato ai suoi responsabili.

Dai primi giorni di novembre, la scuola materna e primaria di piazza Aia di Celano è stata oggetto di una serie di atti vandalici.

Un incendio doloso di materiale plastico aveva danneggiato l'ingresso del vano caldaia del plesso, rendendo così inutilizzabile l'impianto di riscaldamento dell'istituto scolastico. Per riparare i danni, era stata disposta la sospensione delle lezioni per il 6 novembre ma, in quella data, si era verificato un nuovo episodio di danneggiamento commesso con lo stesso modus operandi. Anche in questo caso i piromani avevano utilizzato materiale di plastica rinvenuto nel cortile per accendere un altro pericoloso rogo.

I Carabinieri, già dal primo episodio, avevano attivato una serie di misure preventive e, contemporaneamente, avevano avviato le indagini al fine di individuare i responsabili del gesto.

Gli sforzi degli inquirenti hanno permesso di stringere il cerchio sui due minorenni deferiti alla Procura. Secondo le ipotesi, i due giovani, in concorso tra loro, almeno in due distinte occasioni, il 4 e 6 novembre, sarebbero entrati all'interno del cortile dell'istituto scolastico e avrebbero appiccato il fuoco a delle piastre in plastica divelte dal pavimento, provocando pericolosamente il danneggiamento del vano della centrale termica del plesso.



