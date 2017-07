Incendi: Coldiretti, almeno 15 anni per ricostruire boschi

ROMA, 18 LUGLIO - Secondo Coldiretti ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco, con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo e con costi per la collettività di almeno diecimila euro all'ettaro.

Il danno maggiore riguarda la perdita della biodiverità e la distruzione di ampie aree di bosco. Per ogni ettaro di macchia mediterranea andato in fumo - continua la Coldiretti - sono morti in media 400 animali tra mammiferi, uccelli e rettili. Sono però Ma sono migliaia le varietà vegetali danneggiate dagli incendi come i boschi di querce, di faggio, di castagno, di cerro, ma anche i funghi e le erbe aromatiche.

Ingentissimi i danni alle coltivazioni agricole e le perdite di animali con la distruzione di numerosi fabbricati rurali. Un costo drammatico che l'Italia è costretta ad affrontare a causa della mancata opera di prevenzione.

L'abbandono della vita rurale in favore di quella cittadina ha avuto negli anni conseguenze sulla crescita esponenziale ed incontrollata delle foreste. I boschi italiani, a causa dell'incuria e dell'abbandono, sono infatti diventati infatti vere giungle ingovernabili in preda ai piromani.

"Per difendere il bosco italiano occorre creare le condizioni affinchè si contrasti l'allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli", ha affermato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo, che ha anche sottolineato l'importanza di cogliere le opportunità offerte dalla legge di orientamento che invita le pubbliche amministrazioni a stipulare convenzioni con gli agricoltori per lo svolgimento di attività funzionali alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.forestaitalianews.it