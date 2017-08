Incendi, continuano le fiamme in Abruzzo

RIETI, 28 AGOSTO- Continua l’emergenza dopo ’incendio divampato in Abruzzo e che da giorni sta interessando il Monte Giano.

Commenti da parte del sindaco di Antrodoco, Alberto Guerrieri, in seguito alle fiamme che già da giorni non hanno lasciato scampo alla pineta “Dux”. "Oggi- ha scritto il primo cittadino- sarà un'altra giornata di passione come quella di ieri dalla quale usciamo completamente sconfitti da condizioni del terreno e meteorologiche terribilmente sfavorevoli. Il fronte di fuoco ormai interessa 3 comuni differenti e non so più ormai quanto possa servire chiedere di raddoppiare o triplicare i mezzi e gli uomini, cosa che in ogni caso continuerò a fare".

Guerrieri, attraverso il post su Facebook, avrebbe inoltre confermato di voler concentrare i propri “sforzi sull'incolumità dei cittadini e sulla salvaguardia delle loro case, quindi ho chiesto alla Protezione civile di mettersi a presidio della statale 17 con i suoi 2 moduli affiancando le squadre dei Vigili del fuoco”.

Ringraziati inoltre, dal primo cittadino “ i volontari, i militari, i Vigili del fuoco ed i semplici cittadini che ieri hanno tentato la bonifica del territorio ma chiederò di sospendere questo tipo di attività fino a quando non ci siano condizioni di sicurezza migliori”. “Ho infine dato disposizione ai vigili urbani e a tutte le forze dell'ordine -conclude il sindaco - di incrementare i controlli su tutte le strade di accesso ai boschi, e' incredibile che nonostante il disastro i piromani siano ancora in azione".

Alessia Terzo

Immagine da meteoweb.eu