Incendi: Decollatura, divampata azienda, il tempestivo intervento VVF limita i danni (Foto)

DECOLLATURA 11 AGOSTO - Località Adami nel Comune di Decollatura Vicinanze abitazioni, incendio Capannone adibito a deposito di materiale per l'agricoltura con all'interno un trattore mentre nella parte esterna un camioncino parcheggiato adiacente la struttura.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, nonostante la notevole distanza percorsa per giungere sul posto dell'intervento, ha permesso di poter trarre in salvo il camioncino. Numerosi i danni strutturali al capannone di circa 150 mq... il tetto di copertura in legno ed il trattore parcheggiato all'interno completamente distrutti dalle fiamme.

Sul posto una squadra dei vvf della sede centrale Catanzaro con supporto di autobotte. Presenti anche Carabinieri della locale stazione per i rilievi di competenza... al momento le cause in via di accertamento... non si esclude nessuna ipotesi