Incendi: Attaccano la provincia di Catanzaro VVF sotto assedio

CATANZARO, 13 LUGLIO - Numerose unità vigili del fuoco impegnate in queste ore su diversi incendi nella provincia di Catanzaro. Numerose le chiamate di soccorso che giungono presso la SO115.Al momento squadre della sede Centrale operano nelle zone tra Germaneto e Viale Europa.

Situazione più critica tra i comuni di Montauro e Gasperina. In atto tre fronti di fuoco. Al momento operano le squadre vigilfuoco dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale con il supporto delle squadrette di Calabria Verde e due Elicotteri della flotta Regionale.

Altro incendio alle ore 1.00 circa a Chiaravalle Centrale (Cz) di probabile origine dolosa l'incendio che questa notte ha interessato un albero secolare situato nella Villa Comunale, Via del Santuario Madonna della Pietra in località Foresta, nel centro abitato del comune di Chiaravalle Centrale.



L'intervento della squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento con supporto di autoscala giunta dalla sede Centrale ha provveduto ad estinguere il rogo evitando che lo stesso si propagasse alla vegetazione limitrofe e ad eliminare i rami, oramai indeboliti, a rischio di distacco.



Non si registrano danni a persone. Sul posto personale tecnico del comune che stamane valuterà le possibili soluzioni per evitare l'abbattimento della pianta in quanto simbolo per la comunità.