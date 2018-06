Incendi: fiamme in appartamento Roma, 6 intossicati

ROMA, 2 GIUGNO - Momenti di paura questa mattina a Roma. Un incendio e' divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile di 5, in via Temistocle Calzecchi Onesti, vicino viale Marconi. Sul posto, intorno alle 6:40, due squadre dei vigili del fuoco che hanno impedito alle fiamme, che si sono sviluppate presumibilmente dalla cucina, di raggiungere altri locali.

La famiglia di quattro persone (due adulti e due ragazzi) che occupavano l'abitazione sono stati fatti uscire dalla finestra dell'appartamento utilizzando - fanno sapere i vigili del fuoco - la scala italiana (quattro pezzi di scala in legno, innestati uno sopra l'altro, lunga 10,33 metri). Durante la fase di spegnimento e' stato fatto evacuare l'intero stabile. L'appartamento al momento non e' agibile.A scopo precauzionale l'intera famiglia e' stata trasportata all'ospedale San Camillo per intossicazione, insieme a cinque agenti della Polizia di Stato che sono intervenuti per primi sul luogo dell'incidente, mentre si stavano recando alla Parata militare, del 2 Giugno