Incendi: fiamme in casa, muore disabile, intrappolato nella sua camera da letto

Incendi: fiamme in casa, muore anziano disabile Nel pisano,genero e figlia intossicati nel tentativo di salvarlo

PISA, 17 APRILE - Un anziano disabile è morto la scorsa notte nell'incendio del suo appartamento a Pappiana, nel Pisano. Loreno Maccheroni, 88 anni, è rimasto intrappolato nella sua camera da letto. Intossicati anche la figlia e il genero che hanno tentato di salvarlo ma non ci sono riusciti.

La coppia infatti vive nell'appartamento al piano terreno dell'edificio bifamiliare dove si è sviluppato il rogo. I vigili del fuoco sono giunti quando le fiamme avevano già divorato gran parte dell'abitazione del primo piano che è stata poi dichiarata inagibile.Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio della polizia scientifica ma si ipotizzano cause accidentali. E' stato il cane della coppia che abita al piano terra ad accorgersi per primo dell'incendio. L'animale ha iniziato a raschiare alla porta di casa attirando l'attenzione della figlia e del genero della vittima che si sono precipitati nell'appartamento di sopra.Nel tentativo di salvare l'anziano, la coppia è rimasta lievemente intossicata. Moglie e marito sono stati trasferiti in ospedale per un principio di intossicazione ma le loro condizioni non destano preoccupazione. (Ansa)