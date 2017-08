Incendi, Imperia: in fiamme 30 ettari di macchia mediterranea

IMPERIA, 18 AGOSTO - Circa trenta gli ettari di macchia mediterranea e bosco sono stati distrutti dalle fiamme tra la giornata di ieri ed oggi.

L’incendio ha coinvolto le zone tra Airole e Olivetta San Michele, in val Roja, nell'entroterra di Ventimiglia, Imperia. Sul posto sono accorse alcune squadre dei vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari supportati da un canadair ed un elicottero. Inoltre, per arginare le fiamme in tempi brevi è previsto l’arrivo di un secondo canadair.

La colonna di fumo scaturita dall’incendio è giunta fino a Ventimiglia, provocando malessere a numerosi abitanti della zona. Inoltre, a causa del fumo e per agevolare le operazioni di soccorso, è stata temporaneamente sospesa la circolazione sulla statale 20 del Col di Tenda.

Immagine da: sanremonews.it

Caterina Apicella