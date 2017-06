Incendi: in Italia serve più prevenzione

ITALIA, 19 GIUGNO - "Le gestione degli incendi in Italia deve cambiare, deve basarsi non più solo sull'estinzione dei roghi ma anche sulla loro prevenzione", l’obiettivo è evitare catastrofi come quella che sta colpendo in queste ore il Portogallo.

Il commento arriva da una rete di ricercatori italiani creata lo scorso anno allo scopo di diffondere informazioni scientifiche per migliorare la lotta e la prevenzione agli incendi nella penisola.

"Oggi la lotta agli incendi in Italia si basa prevalentemente sull'estinzione dei roghi, mantenendo in piedi una struttura antincendi capace di intervenire tempestivamente con mezzi numerosi su un territorio vasto", ha spiegato all'ANSA Giorgio Vacchiano, ricercatore presso il Centro comune di ricerca della Commissione europea e membro del gruppo di lavoro sulla gestione degli incendi boschivi della Società Italiana di Selvicoltura ed Edologia Forestale (Sisef). Spiega ancora Vacchiano che seguire questa metodologia potrebbe risultare "costoso soprattutto in questi anni in cui gli incendi sono pochi e non sempre efficace in presenza di fenomeni estremi come quelli del Portogallo". Una complessa struttura e procedura organizzativa è necessaria, ma da sola non basta, occorrono "prevenzione e pianificazione territoriale", sostiene Vacchiano.

Tra le proposte del gruppo di ricercatori si annovera quella di "rendere i boschi meno suscettibili ai grandi incendi", roghi controllati coi quali in inverno si bruciano solo foglie o rami fini togliendo ai boschi pericoloso combustibile. "È come se al camino si toglie la carta", dice Vacchiano, "diventa più difficile accenderlo".

