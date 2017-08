Incendi: Italia prima in Europa per numero di roghi

BRUXELLES, 07 AGOSTO – Secondo i dati raccolti dal Centro di coordinamento per la risposta all'emergenza della Commissione europea, l’Italia si è aggiudicata un primato negativo per questa estate 2017.

Con 371 roghi, l'Italia è il Paese europeo con il più alto numero di incendi boschivi. Il Portogallo risulta essere il paese con il più altro numero di ettari distrutti, nello specifico sono stati calcolati ben 115.323 ettari distrutti, in Italia, in seconda posizione per questa categoria, 72.039 ettari. È stato rilevato che in Spagna vi sono stati 43 incendi e 19.666 ettari inceneriti mentre in Francia 22 roghi per 9.585 ettari bruciati.

Il Centro di coordinamento per la risposta all'emergenza della Commissione europea si occupa anche dello sviluppo di sistemi di rilevamento e di allerta rapida per le catastrofi che possono colpire il territorio degli Stati membri, così da permettere ai Paesi interessati di rispondere in tempi brevi.

Caterina Apicella