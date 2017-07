Incendi: Legambiente, estendere ai piromani norme su ecoreati

PALERMO, 11 LUGLIO - Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente Sicilia denuncia l'immobilismo del Governo regionale mentre la Sicilia continua a bruciare.

Sarebbe l'ennesimo dei fallimenti di un governo che, secondo Zanna, cercherebbe di fuggire dalle sue responsabilità e gravi colpe che vede lo vede complice di questo disastro, nonostante lo "scaricabarile tra la Sicilia e Roma".

Legambiente Sicilia ha avanzato tre proposte/richieste ineluttabili e non più rinviabili: al governo nazionale di intervenire celermente commissariando la Regione, così come ha fatto sui depuratori; al Comando centrale dei Carabinieri di rinforzare, inviando in Sicilia altre unità per sostenere il Corpo dei carabinieri forestali - nato dopo la fusione con il Corpo Forestale dello Stato - e per avere così più uomini e mezzi nel controllo del territorio; ed alle Procure di applicare ai piromani anche le norme previste dalla legge sugli ecoreati, per inasprire le pene per chi è colto in flagrante mentre appicca gli incendi.

"Basta chiacchiere" concliude il presidente Zanna, "bisogna agire e subito per salvare la Sicilia da questi assassini di bellezza".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.palermo.repubblica.it