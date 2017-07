Incendi nel Salento, oltre 70 roghi nella giornata di oggi. Bruciano sterpaglie e macchia

GALLIPOLI, 7 AGOSTO 2017 - Sono almeno settanta i roghi divampati oggi nel Salento, frutto dell'azione del caldo torrido, della siccità e dal vento. Molti ettari di sterpaglie e macchia mediterranea sono già andati in fumo in varie zone della penisola salentina. Ingenti i danni al patrimonio boschivo.

Stando ai dati raccolti dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Lecce, alle 15 di oggi sono stati registrati già 40 interventi e oltre 30 sono in fase di realizzazione. Particolarmente colpito è il versante ionico, dove si registrano ingenti danni alla macchia mediterranea delle zone "Castelforte", tra Gallipoli e Taviano, e "Montagna Spaccata", tra Lido Conchiglie e Santa Maria al Bagno.

In questi giorni, non sono mancati gli attimi di tensione. Ieri, a Gallipoli, una pineta a ridosso dell'ospedale "Sacro Cuore di Gesù" è andata in fumo, costringendo le autorità locali a predisporre un piano di evacuazione per alcuni reparti del nosocomio, a causa di una densa colonna di fumo acre che aveva raggiunto la struttura, situata sulla strada Provinciale per Alezio. Grazie all'intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e di due Canadair, il rogo è stato domato e il piano di evacuazione non è scattato.

Daniele Basili

immagine da italeri.com