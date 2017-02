Incendi: Terrore a bordo del traghetto Snav Toscana, in fiamme nel porto di Palermo

PALERMO, 19 FEBBRAIO - Un incendio è divampato nella sala macchine del traghetto Snav Toscana, ormeggiato nel porto di Palermo. Sul posto stanno intervenendo numerose squadre dei vigili del fuoco.

Al momento non si sa se ci sono passeggeri a bordo. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati anche gli uomini della Capitaneria di Porto, i carabinieri e la polizia.



L'incendio si è sviluppato a bordo del traghetto Snav Toscana, in servizio tra Napoli e Palermo, quando il traghetto era a un miglio dal porto. In questo momento la nave, che non è ancora ormeggiata, sta facendo manovra per entrare nello scalo.



A bordo vi sono 113 passeggeri, che sono stati fatti radunare nei ponti di riunione come prevede in questo caso il protocollo di emergenza, e 75 uomini d'equipaggio.



Il comandante della nave ha comunicato alla Capitaneria di porto che nono vi sono feriti e che la situazione è "sotto controllo".