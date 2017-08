Incendi: Vigili del fuoco, oggi 1.200 interventi; 161 in Calabria

ROMA, 9 AGOSTO - Sono circa 1.200 gli interventi effettuati oggi in tutta Italia dalle squadre dei vigili del fuoco. Ancora una volta e' la Sicilia la regione in cui sono stati effettuati il maggior numero di interventi, 235. Seguono il Lazio con 226 interventi, la Calabria con 161, la Puglia con 155 e la Campania con 142.

Le maggiori criticita' si sono evidenziate proprio in Sicilia: diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate nell'arco dell'intera giornata anche da tre Canadair, hanno operato nel palermitano, in provincia di Messina, e ad Adrano (Catania). In provincia di Enna, alle porte del comune, cinque squadre dei vigili del fuoco sono state schierate a protezione di diverse abitazioni minacciate dalle fiamme; nel trapanese, nel comune di Castellammare del Golfo in contrada Fraginesi, i vigili del fuoco sono intervenuti per un vasto incendio che ha costretto alcuni abitanti ad abbandonare le proprie case. Numerosi incendi hanno interessato anche il Lazio.Nella provincia di Frosinone e di Latina, nei comuni di Sora, Arce e Vico (Frosinone) hanno operato due Canadair. Fronti di incendi attivi anche tra Latina e la provincia di Roma tra Subiaco, Bracciano ed Artena. In Abruzzo, tra le province di Pescara e dell'Aquila, i vigili del fuoco hanno operato via terra supportati da cinque Canadair e dall'elicottero "Drago 52". Le zone in cui permangono fronti di incendio sono per lo piu' Collelongo (L'Aquila) e Farindola (Pescara), in cui l'incendio stava avanzando nel sottobosco ma e' stato tenuto sotto controllo.Nuovi interventi in Calabria, nei comuni di Longobucco, Mormanno e Rose (Cosenza) e di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) in cui hanno operato sei Canadair e un Erickson S64; in Umbria, nella provincia di Terni, dove alcuni roghi hanno minacciato la localita' San Zenone. In Emilia Romagna, nel comune di Fanano sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco ed alcuni velivoli per domare un incendio boschivo, a ridosso del centro abitato, che ha costretto un centinaio di persone ad evacuare a scopo precauzionale la zona. In Campania alcuni incendi hanno interessato in particolar modo la provincia di Salerno mentre in Basilicata sono stati registrati roghi in provincia di Potenza, a Lauria, Pignola e Lagonegro.