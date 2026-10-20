Incendio a Sora, denunciati i due senzatetto salvati dalla polizia

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Nella serata del 15 ottobre 2026, un incendio è divampato in un edificio abbandonato in Via Barca San Domenico a Sora, in provincia di Frosinone. La Polizia di Stato è intervenuta d'urgenza insieme ai Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di persone intrappolate all'interno dello stabile. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato fumo uscire dalla canna fumaria e sono entrati immediatamente per prestare soccorso, riuscendo a trarre in salvo due uomini di 46 e 47 anni, fratelli di nazionalità rumena, che si trovavano all'interno invaso dal fumo.

Secondo la ricostruzione, l'incendio è stato appiccato accidentalmente dai due uomini mentre cercavano di cucinare la cena utilizzando un camino inefficiente. Nonostante le condizioni di forte degrado dell'immobile, i due occupanti sono rimasti incolui e le fiamme non hanno causato danni alle proprietà vicine. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato determinante per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Le indagini e la denuncia

L'attività della Polizia non si è limitata al soccorso, ma ha voluto fare chiarezza sull'accaduto. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno identificato i due uomini, uno dei quali è risultato avere precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Nei loro confronti è scattata la denuncia per invasione di edifici, in quanto la struttura, sebbene fatiscente, appartiene a una società proprietaria dell'immobile. Gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva, come previsto dal principio costituzionale di presunzione di innocenza.

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Il contesto sociale e le conseguenze

L'episodio mette in luce il fenomeno dell'occupazione di immobili abbandonati da parte di persone senza dimora, spesso costrette a rifugiarsi in strutture fatiscenti per trovare riparo. La vicenda di Sora evidenzia anche i rischi connessi all'utilizzo di mezzi di fortuna per cucinare o riscaldarsi, che possono provocare incendi pericolosi. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per evitare conseguenze peggiori e ora dovranno accertare le responsabilità dei due uomini, che dovranno rispondere del reato di invasione di edifici.