Incendio abitazione: La figlia si accorge del rogo e salva la famiglia (Foto)

LAMEZIA TERME, 31 MARZO - Squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute questa mattina in via Gaspare Mazzei, nel comune di Lamezia Terme, per un incendio abitazione situata al primo piano di uno stabile.

Il rogo ha interessato un locale adibito a ripostiglio lavanderia. L'origine dell'incendio un corto circuito alla lavatrice.

All'interno dell'abitazione la proprietaria con le due figlie. Quest'ultime dormivano nella cameretta attigua al locale ripostiglio. Ad accorgersi di quanto accadeva la figlia più grande che, svegliata dall'odore acre del fumo, ha dato subito l'allarme.

La mamma e le due bambine hanno abbandonato immediatamente l'abitazione in attesa dei soccorsi.

Il tempestivo intervento di sette unità vigilfuoco con due automezzi è valso all'estinzione dell'incendio evitando che lo stesso si propagasse all'intera abitazione.

Le fiamme hanno completamente distrutto l'elettrodomestico ed alcuni suppellettili che si trovavano nelle vicinanze. Annerimento delle pareti dovuto al fumo denso ed acre nei rimanenti locali dell'appartamento. Non si registrano danni alla struttura.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le due bambine, avendo inalato inizialmente del fumo, in via precauzionale, sono state trasportate presso la struttura ospedaliera per un controllo.