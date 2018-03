Incendio alla moschea di Padova: ci sarebbero immagini che mostrano un uomo appiccare fuoco

PADOVA, 6 MARZO- Un uomo incappucciato con una sigaretta accesa ha buttato un fiammifero davanti alla porta del centro islamico, a mostrarlo sarebbe il video di una telecamera di sicurezza vicino alla moschea di Via Turazza a Padova, in zona Stanga. Lo si apprende da fonti investigative.

Il centro islamico di Padova è un luogo di culto e preghiera nella quale vengono organizzatti una serie di incontri culturali. Già nella giornata di sabato fuori dal luogo era stata trovata una scatola di cartone e alcuni passanti avevano sentito un forte odore di benzina, tuttavia nessuno aveva fatto scattare l'allarme.

Nella notte di domenica intorno alle 2 della notte dei carabinieri, che perlustravano la zona, hanno notato delle fiamme che avvolgevano l'ingresso del luogo di preghiera.

L'incendio è stato spento velocemente in quanto di lieve entità, si è subito accertato che l'atto fosse di natura dolosa a causa delle tracce di benzina. Le indagini per individuare i responsabili sono in corso.

Federica Fusco



immagine: ilGazzettino.it