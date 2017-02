Incendio alla raffineria di Sannazzaro. Il secondo in due mesi

SANNAZZARO, 6 FEBBRAIO - Un altro incendio è scoppiato, alle 8.30 di ieri mattina, alla raffineria di Sannazzaro, in provincia di Pavia. Si tratta del secondo rogo nel giro di due mesi. Lo scorso primo dicembre, infatti, il fuoco si era propagato provocando diversi danni.

L'incendio di dicembre aveva colpito l'impianto Est. Sull'accaduto sta tutt'oggi indagando la Procura.

Ieri mattina il fuoco ha interessato l'Isola 7, ma sarebbe stato immediatamente estinto grazie all'intervento dell'Eni.

Fortunatamente non ci sono feriti, e non sarebbe scattato nessun allarme. Il Comune di Sannazzaro, per sicurezza, avrebbe però avvertito l'Arpa e la Protezione Civile.

“Abbiamo subito allertato gli ispettori dell’Arpa, che sono arrivati sul posto per svolgere controlli. Proprio giovedì terremo un Consiglio comunale aperto riguardo al precedente incendio”, ha dichiarato Roberto Zucca, il sindaco del paese.

Gli ambientalisti, nel frattempo, chiedono alla regione Lombardia di eliminare tutti i pericoli derivanti dall'amianto: “Chiediamo a tutte le autorità di predisporre le opportune verifiche; e a Regione Lombardia di cancellare una volta per tutte lo spettro della discarica di amianto, ulteriore inquietudine che pesa sui residenti della zona”

Chiara Fossati

immagine da www.ilgiorno.it