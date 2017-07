Incendio attivita\' commerciale a Gimigliano, pronto l\'intervento Dei Vvf

GIMIGLIANO (CZ) 08 LUGLIO - Oggi una squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro sta operando nel comune di Gimigliano per un incendio divampato all'interno di una struttura adibita a forno di Egidio Gabriele.

Il proprietario ha subito lievi ustioni ma nulla di grave.... le cause in via di accertamento... si deve attendere il completamento delle operazioni di soccorso....seguiranno aggiornamenti.