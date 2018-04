Incendio autovetture: Paura per le case limitrofe una BMW ed una Fiat Panda completamente distrutte

ISCA SULLO IONIO (CZ) - Ore 3.00: Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa notte per incendio autovetture avvenuto in Corso Vittorio Emanuele nel comune di Isca sullo Ionio (CZ).

Le autovetture, una BMW ed una Fiat Panda, interessate dalle fiamme andavano completamente distrutte. Il fumo denso ed acre e le alte lingue di fuoco hanno provocato l'annerimento della facciata e la distruzione del portoncino d'ingresso della palazzina nelle vicinanze del rogo.

Momenti di panico vissuti dagli abitanti dello stabile che destati da quanto accadeva hanno abbandonato le abitazioni allertando prontamente i soccorsi.

Intervento dei VVF è valso allo spegnimento del rogo ed alla messa in sicurezza della zona.

Dai primi rilievi effettuati dal personale vigilfuoco, non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l'eventuale origine dolosa dell'incendio. Ulteriori accertamenti in atto, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si registrano danni a persone.