Incendio distrugge appartamento a Nardò, salvate tre persone

NARDO', 6 FEBBRAIO 2017 - Paura nella notte a Nardò, in provincia di Lecce, dove un appartamento è andato a fuoco per cause ancora in corso d'accertamento.

Tre persone, una coppia di coniugi e un'anziana pensionata, sono state tratte in salvo grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni residenti della zona che, attorno a mezzanotte, hanno notato le fiamme sprigionarsi dalla legnaia dell'appartamento in via De Filippo e hanno allertato le forze dell'ordine.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia, i cui agenti hanno provveduto a trarre in salvo i tre malcapitati. Due uomini del commissariato di Nardò risultano attualmente intossicati per il denso fumo inalato. Per loro la prognosi è di sette giorni. Illesi invece i tre abitanti dell'appartamento andato in fiamme. L'anzia pensionata è stata ricoverata precauzionalmente a causa del forte stato di agitazione.

Ingenti i danni arrecati dalle fiamme allo stabile, ancora in fase di quantificazione. Nel corso della mattinata, infatti, gli operatori del 115 torneranno sul luogo dell'incendio per cercare di stabilire quali possano essere state le cause del rogo.

Daniele Basili

immagine da corrieresalentino.it