Incendio divampato autoarticolato SS106 traffico in tilt, intervento dei VVF (Foto)

SELLIA MARINA 04 NOVEMBRE - Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e Centrale di Catanzaro sono intervenuti sulla SS 106 per incendio autoarticolato in Loc. Borda comune di Sersale.

Interessato dall'incendio un automezzo carico di rotoballe di fieno che transitava sulla SS106. Le cause in corso di accertamento.

Sul posto Carabinieri per quanto di loro competenza. Disagi alla circolazione in quanto traffico bloccato in ambedue i sensi di marcia. Non risultano danni a persone.