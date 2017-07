Incendio in autodemolitore a Roma, fumo ed esplosioni. Ancora rogo vicino Parco Centocelle,il quinto in sfasciacarrozze

ROMA, 16 LUGLIO - Ancora fiamme nei pressi del parco di Centocelle a Roma. Nel primo pomeriggio le fiamme sono divampate all'interno di un'autodemolitore. Sono al lavoro i vigili del fuoco. La colonna di fumo nero è ben visibile anche a distanza e diversi residenti hanno raccontano di aver sentito un grosso boato e poi diversi botti, probabilmente dovuti all'esplosione dei motori delle auto.

Con quello di oggi sono 5 gli autodemolitori andati a fuoco a Roma nell'ultimo mese e mezzo. L'ultimo era stato il 4 luglio a Pietralata. Il 28 giugno scorso era andato a fuoco un deposito di camper in zona Palmiro Togliatti. All'inizio del mese le fiamme divorarono decine di auto in un deposito in via Mattia Battistini: una colonna di fumo denso e acre si levo' sulla zona e ci furono anche esplosioni.



E negli stessi giorni è toccato ad una porzione del Parco di Centocelle vicino a degli autodemolitori.

La zona di Centocelle, come tutto il quadrante est, è tra quelle più bersagliata da roghi, anche tossici. L'ultimo incendio di sterpaglie è stato la notte dello scorso 8 luglio e diversi residenti hanno lasciato le abitazioni per il fumo.



Tre persone sono rimaste lievemente ferite nell'incendio divampato in un autodemolitore di via degli Angeli, nei pressi del parco di Centocelle, a Roma. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, in seguito a un'esplosione sono rimasti lievemente feriti due carabinieri medicati sul posto e un autista di mezzi pubblici portato in codice verde al policlinico Casilino. Una colonna si fumo nero, visibile in vari quartieri della città, si è sollevata sulla zona.