Incendio in discoteca nel bresciano, 17 in ospedale. Altre 52 persone si sono presentate al pronto soccorso

DESENZANO DEL GARDA (BS), 25 FEBBRAIO - Un incendio è scoppiato poco prima delle 2 in una discoteca di Desenzano del Garda che è stata immediatamente evacuata.



Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri ambulanze e 118. Diciassette persone sono state portate negli ospedali della zona mentre altre 52, spiegano dal 118, si sono presentate direttamente ai pronto soccorso.