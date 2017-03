Incendio in un hotel di Trump, indaga la polizia di Ny

NEW YORK, 3 MARZO - La polizia di New York sta indagando per un incendio ritenuto “sospetto” nei riguardi di un Hotel del presidente americano Donald Trump, sito a Manhattan. La polizia ha infatti aperto un’indagine a riguardo.

L’incendio sarebbe avvenuto al 47° piano del Trump International Hotel. Il fuoco sarebbe invece stato spento attorno alle ore 4,32 italiane. La struttura, un lussuoso residence a 5 stelle, è una delle tante proprietà appartenenti al presidente degli Stati Uniti.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta