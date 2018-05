Incendio in un palazzo a Foggia, evacuate famiglie

FOGGIA 2 MAGGIO - Un incendio e' divampato questa mattina in uno stabile in via Rosati a Foggia, in pieno centro nei pressi della villa comunale.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco: le fiamme avrebbero interessato anche un grosso negozio di scarpe che si trova accanto all'edificio.L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe scoppiato per un corto circuito del quadro elettrico del palazzo. Non si registrano feriti anche se e' stato necessario sgomberare alcuni appartamenti.