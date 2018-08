Incendio magazzino in via del Mare nel comune di Borgia (CZ), tempestivo intervento dei VVF

BORGIA (CZ) 20 AGOSTO - Incendio magazzino in via del Mare nel comune di Borgia (CZ). Ore 15.20 circa, squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro sono intervenute nel comune di Borgia per un incendio di un locale, situato in uno stabile su unico livello, adibito a magazzino contenente della legna, conserve e materiale vario. Le cause in corso di accertamento.

Le fiamme hanno interessato anche il tetto, con struttura in legno e laterizi, che è completamente crollato. Non si registrano danni a persona. Sul posto una squadra vigilfuoco della sede Centrale con supporto di autobotte. Le operazioni di intervento coordinate dal Caposquadra Garigliano Giuseppe