Incendio nel comune di Lamezia Terme, nessun ferito

LAMEZIA TERME, 16 LUGLIO 2018 - Incendio stamane in un'abitazione in c.da Piombo nel comune di Lamezia Terme.

La causa dell'incendio è stata identificata in un corto circuito alla lavatrice situata in un locale adibito a bagno di servizio e lavanderia posto al piano terra di un appartamento costruito su due livelli.A dare l'allarme lo stesso proprietario che, svegliatosi per recarsi a lavoro, si è accorto che l'appartamento era invaso dal fumo. Lo stesso ha provveduto ad allontanare i componenti della famiglia, sua moglie e i due figli.La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, tempestivamente si è recata sul posto, ha estinto il rogo e ha provveduto alla messa in sicurezza dei locali.L'appartamento, non ha subito danni strutturali, ma sono rimasti danneggiati alcune suppellettili e un boiler elettrico installato alla parete al di sopra della lavatrice.L'annerimento delle pareti dei locali posti al piano terra è dovuto al fumo intenso, ma non si registrano persone ferite o intossicate.

Redazione di InfoOggi