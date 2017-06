Incendio palazzo a Londra, 12 morti. Farnesina: "Due italiani dispersi"

LONDRA, 14 GIUGNO - Il bilancio delle vittime e dei dispersi del grattacielo Grendell Towe di Londra si è aggravato. Secondo quanto dichiarato dalla polizia londinese le vittime sono salite a dodici, e secondo quanto affermato dalla Farnesina tra i dispersi ci sarebbero anche due italiani.

I numeri sembrano destinati a salire, in quanto i soccorsi non sono ancora riusciti ad ispezionare ventiquattro appartamenti dei centoventi. Secondo i Vigili del fuoco non ci sarebbero dei sopravvissuti.

“Al momento risultano dispersi due connazionali sulla cui identità viene mantenuto il più stretto riserbo”, ha riferito la Farnesina. A confermare la notizia è stata Beatrice Antonini, responsabile dell'agenzia immobiliare Real Estate Genius, che a Radio 24 ha fatto sapere che “c'erano degli italiani che vivevano nella torre. Nel grattacielo abbiamo cinque appartamenti affittati e alcuni clienti sono italiani. Due famiglie italiane con bambini. Al momento non abbiamo saputo niente di loro”. Beatrice si è mostrata inoltre incredula riguardo ciò che è successo. Ha infatti asserito che “ho saputo che gli allarmi anti incendio non hanno funzionato. Mi sembra grave e incomprensibile perché la torre è sempre stata controllata perfettamente. Noi facciamo ogni tre mesi dei controlli negli appartamenti e ci aggiorniamo coi proprietari e col sindacato che gestisce la torre. Tutti i controlli erano normali e non si capisce cosa sia successo”

Chara Fossati

immagine da ilfattoquotidiano.it