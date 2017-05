Incendio Pomezia, in corso le verifiche sulla qualità dell\'aria

POMEZIA, 5 MAGGIO - Resta alta l'allerta per i possibili danni causati all'ecosistema a seguito dell'incendio sviluppatosi questa mattina all'"Eco X", l'azienda di Pomezia, sulla Pontina Vecchia, che si occupa di stoccaggio rifiuti e lavorazione della plastica.

Sembra che la situazione sia gestita in modo ottimale. L'assessore regionale all'Ambiente, Buschini, si è così espresso sulla vicenda, dichiarando: "L'incendio al deposito sulla Pontina è sotto controllo. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, mentre i tecnici dell'Arpa sono in azione con campionatori mobili per rilevare la qualità dell'aria dell'aria". Stando a quanto appreso, l'assessore ha spiegato che in questo momento si stanno studiando i venti per verificare i luoghi di possibile ricaduta degli inquinanti su suolo e acqua.

Non ci sarebbe nessun ferito e i vigili del fuoco hanno reso noto che almeno 10 squadre di pompieri sono tuttora impegnate per spegnere il maxi incendio divampato stamattina nel deposito su via Pontina. La colonna di fumo si starebbe spostando verso la via Ardeatina, ma sarebbe sotto controllo e non ha coinvolto i centri abitati.

Ancora non sono note le cause del rogo. Risulta possibile che l'incendio si sia sviluppato inizialmente dal materiale accatastato nel piazzale dell'azienda e, subito dopo, le fiamme, in una specie di effetto domino, poi si sarebbero propagate anche ai materiali conservati all'interno dei capannoni.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha così commentato l'accaduto: "Voglio ringraziare i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Si tratta di un incidente molto grave. Gli uffici dell’Arpa, con le centraline, si sono immediatamente attivati e sono sul posto per monitorare la qualità dell’aria, anche studiando il flusso dei venti nelle prossime ore”. “Oltre dunque all’immediato intervento per spegnere le fiamme – ha sottolineato – è attivo il monitoraggio, e daremo subito i dati”.

Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci ha firmato un'ordinanza in base alla quale ha disposto "In tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 mt. l'allontanamento dei residenti. Il presente divieto ha validità fino al termine delle operazioni di spegnimento fatta salva ogni modifica di tale termine in base ai risultati analitici sulla qualità dell’aria".

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano.net