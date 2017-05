Incendio Pomezia, sindaco Raggi: "A Roma non abbiamo situazioni di criticità"

ROMA, 5 MAGGIO - "Per quanto ci risulta adesso dalle comunicazione della Asl 6 i fumi non si sono dispersi sulla città di Roma, per cui al momento non abbiamo situazioni di criticità in città". Lo ha affermato la sindaca pentastellata di Roma, Virginia Raggi, riguardo l'incendio divampato questa mattina all'"Eco X", l'azienda di Pomezia, sulla Pontina Vecchia, che si occupa di stoccaggio rifiuti e lavorazione della plastica.

“La nube tossica”, ha poi proseguito la sindaca Raggi, “sta interessando i comuni a sud di Roma per cui gli uffici della Città metropolitana hanno già preso contatto con le varie amministrazioni e stanno coordinando eventuali aiuti e supporti. La situazione comunque sembra essere monitorata dalla Asl e da altri organismi".

La colonna di fumo si starebbe spostando verso la via Ardeatina e non avrebbe coinvolto i centri abitati. Il vento, secondo le ultime informazioni apprese, starebbe spingendo il fumo verso le zone di campagna, dove si trovano molti vigneti e uliveti.

I vigili del fuoco sono ancora all'opera, ma le fiamme al momento, sono basse anche se ancora visibili in lontananza. La colonna di fumo non sta creando problemi alla viabilità della via Pontina, mentre questa mattina il traffico delle arterie in direzione Ardea e Pomezia è andato in tilt. Si sono riscontrati parecchi disagi, ma per fortuna la situazione è tornata alla normalità e i veicoli scorrono senza problemi.

Ancora non sono note le cause del rogo. Risulta possibile che l'incendio si sia sviluppato inizialmente dal materiale accatastato nel piazzale dell'azienda. Subito dopo, le fiamme, in una specie di effetto domino, si sarebbero propagate anche ai materiali conservati all'interno dei capannoni.

Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci ha firmato un'ordinanza in base alla quale ha disposto "In tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 mt. l'allontanamento dei residenti. Il presente divieto ha validità fino al termine delle operazioni di spegnimento fatta salva ogni modifica di tale termine in base ai risultati analitici sulla qualità dell’aria". Nella nota, pubblicata sul sito ufficiale del comune, si evince che il primo cittadino ha disposto anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in un raggio di due chilometri dall'incendio dello stabilimento sulla via Pontina.

Nel mentre, il presidente di Legambiente Lazio, Scacchi", ha così commentato quanto accaduto alla 'Eco X': "È il peggior incendio di rifiuti degli ultimi dieci anni". I sindaci dei comuni coinvolti "attivino gli strumenti per la salute dei cittadini", ha poi specificato.

Luigi Cacciatori

Immagine da panorama.it