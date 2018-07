incendio stabile stazione ferroviaria comune di Sant\'Andrea sullo Ionio

​Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio ore 18.20 circa.Un incendio è divampato all'interno dello stabile della Stazione ferroviaria del comune di Sant'Andrea sullo Ionio. Numerose le chiamate pervenute presso la SO dagli abitanti della zona che notavano fiamme e fumo fuoriuscire dal tetto dello stabile.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Soverato e Chiaravalle Centrale, 10 unità con tre automezzi per sedare l'incendio. Danni al tetto con struttura in legno e tegole totalmente distrutto e parzialmente crollato.

L'abitazione posta al primo piano della struttura, attualmente occupato da un nucleo familiare di due persone, in via precauzionale è stato evacuato in attesa di ulteriori verifiche tecniche strumentali nonché, della messa in sicurezza e ripristino dei luoghi.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento anche se la natura accidentale è la più accreditata.