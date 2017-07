Napoli, incendi avvolgono il Vesuvio: oltre 2 chilometri di fuoco

NAPOLI, 11 LUGLIO - Il territorio campano arso da un fuoco che si estende in un’area di oltre due chilometri: il fumo si scorge da ogni punto del golfo di Napoli, perfino da Pompei.

Il Vesuvio continua a bruciare, nel mezzo di più focolai molto probabilmente di origine dolosa. Gli incendi principali sono due: il primo sviluppatosi da Ercolano e il secondo divampato a Ottaviano. Anche il versante nord di Torre del Greco è interessato dalle fiamme: a scopo precauzionale infatti, alcune case e ristoranti nella zona di via Resina Nuova sono stati evacuati. Al lavoro, giorno e notte, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

La Protezione civile della Campania coordina le attività di spegnimento. Una nota pervenuta nel primo pomeriggio dalla stessa Protezione civile fa sapere che “sono oltre 600 gli uomini impegnati nello spegnimento dei circa 100 incendi che stanno interessando la Campania tra personale della protezione civile della Regione Campania, dipendenti della Sma Campania e volontari.

La situazione è particolarmente complessa per la concomitanza di più fronti che si sono sviluppati sull'intero territorio e, in particolare, in provincia di Napoli, Salerno e Avellino. Sono tutti in azione gli elicotteri regionali che, in queste ore, stanno fronteggiando cinque diversi fronti: a Caserta, Montoro, Cervinara, Torre del Greco e San Pietro al Tanagro.

Richiesto il supporto di mezzi aerei nazionali: stanno operando, al momento, un S64 e due canadair. Tra le situazioni più critiche quella che registra nell'area vesuviana: si sono uniti i due incendi che si erano sviluppati rispettivamente ad Ercolano e a Ottaviano. Al momento le fiamme sono molto alte e il fronte di fuoco si estende su circa due chilometri di lunghezza.

La Protezione civile della Regione Campania sta operando con oltre 60 persone impegnate. Per fronteggiare le emergenze sono in azione anche mezzi e uomini del presidio di Protezione civile di San Marco Evangelista che stanno garantendo supporto con autobotti e runner".

Stando a quanto confermato da fonti ufficiali dunque, la situazione sul territorio regionale sarebbe particolarmente critica: in tutto sarebbero cento gli incendi che vedono impegnate quasi seicento persone.

Luna Isabella

(foto da italianosveglia.it)