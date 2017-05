Incendio sulla Pontina, fiamme sotto controllo ma Asl sospetta presenza amianto

ROMA, 6 MAGGIO - I vigili del fuoco, dopo aver lavorato tutta la notte, sono ancora impegnati a spegnere il vasto incendio divampato ieri mattina all’interno della EcoX, ditta di smaltimento di rifiuti in plastica e carta, su via Pontina, vicino Roma. Le fiamme, divampate verso le 8.00 di ieri mattina, al momento sarebbero basse mentre il fumo è ancora molto denso. Non si registrano feriti né intossicati.



Paura per l'amianto La preoccupazione, al momento, riguarda la possibile presenza di amianto, sospettata dall’Asl: “Ritenendo possibile la presenza di coperture in cemento e amianto sui capannoni dell'impianto, è stato richiesto ad Arpa Lazio di poter estendere le attività di campionamento ambientale al fine di determinare l'eventuale presenza di fibre aerodisperse", le parole del direttore generale della Asl Roma 6 Narciso Mostarda. "Contestualmente è stato contattato il Centro Regionale Amianto della Asl di Viterbo - aggiunge - per concordare l'analisi dei campioni ed eventuali ulteriori accertamenti da effettuare".

Castelporziano L'Ufficio Stampa del Quirinale comunica che in seguito all'incendio sviluppatosi ieri sulla Pontina Vecchia e in considerazione della notevole colonna di fumo propagatasi nella zona, sono state sospese, in via precauzionale, per oggi, sabato 6 maggio e domani, domenica 7 maggio, le visite del pubblico alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano.

Pomezia Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci, che già ieri aveva emesso un'ordinanza per l'evacuazione delle case immediatamente vicine al luogo del rogo e per la chiusura di scuole e luoghi pubblici, ha spiegato che saranno necessarie ancora alcune ore per spegnere incendio aggiungendo che "non sono ancora note le cause del rogo, e fin quando non si saprà la causa non si potrà fare nessuna considerazione".

Intanto la sindaca Raggi ha raccomandato a 21 comuni limitrofi all'area del rogo, in particolare nell'area dei Castelli romani ma anche sul litorale, di mantenere le finestre ben chiuse e limitare gli spostamenti. "Come da indicazioni dell'Azienda sanitaria Rm6", la sindaca ha invitato i cittadini dei Comuni di Nettuno, Anzio, Pomezia, Ardea, Velletri, Lavinio, Lanuvio, Genzano, Albano laziale, Ariccia, Nemi, Castel Gandolfo, Marino, Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Rocca di Papa, Rocca Priora, Montecompatri, Monte Porzio Catone e Colonna "a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, scuole, uffici, strutture sanitarie e socio-assistenziali, limitare gli spostamenti se non strettamente necessari e nei prossimi giorni di lavare con accuratezza frutta e verdura, come prescritto e indicato dalla struttura sanitaria".

Inchiesta Gli inquirenti della Procura di Velletri hanno aperto un'inchiesta sul rogo. I magistrati hanno ipotizzato il reato di incendio colposo. Il procuratore Francesco Prete ha affidato gli accertamenti al sostituto Luigi Paoletti, il quale ha immediatamente affidato all'Arpa l'incarico di monitorare l'aria, il suolo, il sottosuolo oltre alle falde acquifere.

Maria Azzarello

credit foto: romatoday.it