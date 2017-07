Incendi: Pauroso incendio a Roma, A1 chiusa nelle due direzioni a Ponzano Romano

ROMA, 22 LUGLIO - Autostrada A1 Milano-Napoli chiusa in entrambe le direzioni tra la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano a causa di un incendio di sterpaglie in scarpata. A fuoco, nella stessa zona e per cause forse non legate all'incendio di sterpaglie, anche un'auto. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono sul posto con diverse squadre ed e' prevedibile a breve un intervento aereo per spegnere le fiamme. La chiusura dell'autostrada e' stata necessaria perche' c'e' presenza di denso fumo. Per lo stesso motivo sulla diramazione Roma Nord e' stata chiusa la stazione di Fiano Romano in entrata per tutte le direzioni. Sul posto dell'incendio sono presenti anche personale di Autostrade per l'Italia, Polizia stradale e mezzi di soccorso

Successivamente e' stata disposta la chiusura del tratto tra Orte e la Diramazione Roma nord verso la capitale e il tratto che va dal bivio per la A24 Roma-Teramo e Ponzano Romano in direzione Firenze, in entrambi i casi per la presenza di denso fumo in carreggiata. Di conseguenza sono chiusi i caselli di Magliano Sabina e Ponzano Romano in entrata in A1 verso Roma. Per quanto riguarda il tratto che da Orte porta alla Diramazione Roma nord, l'entrata consigliata e' quella di Roma Est sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo. All'interno del tratto chiuso il traffico e' rimasto bloccato, con code gia' di diversi chilometri sia verso Roma che a partire da Guidonia verso Firenze. Per lo stesso motivo e' stata disposta la chiusura del tratto che sulla Diramazione Roma nord va dal bivio per il GRA e il bivio per la A1 in direzione dell'autostrada stess

Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Roma Nord o Roma Est, percorrere il GRA e dopo aver preso la SS Cassia in direzione di Viterbo, percorrere la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1. In alternativa si consiglia di percorrere l'A12 Roma -Civitavecchia e proseguire sulla SS1 Via Aurelia in direzione di Firenze. Alle lunghe percorrenze dirette verso Bologna-Milano si consiglia di percorrere l'A24 e poi l'A14. In direzione opposta si consigliano i percorsi inversi. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' saranno diramati dalla societa' Autostrade per l'Italia tramite i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.



Aggiornamento:

Riaperti tratti A1 chiusi per rogo nei pressi di Roma

Sono stati riaperti i tratti dell'A1 tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma nord in direzione di Napoli e tra l'allacciamento con la A24 e Ponzano Romano in direzione di Firenze, che erano stati precedentemente chiusi a causa di un incendio all'altezza del km 528 che ha interessato le aree adiacenti al tracciato autostradale.



Lo comunica Autostrade per l'Italia spiegando che e' stato anche riaperto sulla diramazione Roma Nord il tratto compreso tra il Gra e l'allacciamento con l'A1 in direzione di quest'ultima