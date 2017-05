Inchiesta Consip, Renzi al padre: "Devi dire la verità"

ROMA, 16 MAGGIO - Il Fatto Quotidiano ha diffuso i contenuti della telefonata avvenuta lo scorso due marzo tra Matteo Renzi e il padre Tiziano riguardante l'inchiesta Consip. Queste conversazioni sono presenti nel libro di Marco Lillo, un giornalista e il quotidiano ha deciso di riportarle.

Durante la telefonata Matteo Renzi avrebbe chiesto al padre se l'incontro con Romeo, nel periodo in cui Carlo Russo stava contrattando il pagamento di trentamila euro mensili per Tiziano Renzi, è avvenuto davvero. Questa conversazione, secondo quanto riporta il giornalista Lillo, avviene quando l'ex premier è ben consapevole che potrebbe essere intercettato. Nonostante questo, come anche Il Fatto Quotidiano, evidenzia la sua sfiducia nei confronti del padre.

“Tiziano dice di no e che a cena non è mai andato, ma se lo ha incontrato in un bar non lo ricorda”, scrive il giornalista nel suo libro, riportando anche la risposta di Matteo Renzi: “Devi immaginarti cosa può pensare il magistrato: non è credibile che non ricordi di avere incontrato uno come Romeo, noto a tutti e legato a Rutelli e Bocchino”.

“Devi dire la verità. In passato la verità non l’hai detta a Luca (Lotti) e non farmi aggiungere altro. Devi dire se hai incontrato Romeo una o più volte e riferire tutto quello che vi siete detti”, ha concluso l'ex premier.

Chiara Fossati

immagine da ilgiornale.it