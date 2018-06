Inchiesta stadio della Roma, 9 arresti: in carcere anche il presidente Acea, imprenditori e politici

ROMA, 13 GIUGNO – I carabinieri della procura di Roma con a capo Paolo Ielo hanno condotto un’indagine riguardante il nuovo stadio della Roma. L’inchiesta vede coinvolta un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio.

Sono stati arrestati nove tra imprenditori e politici di varie fazioni: sei in carcere e tre agli arresti domiciliari. Arrestato l’imprenditore Luca Parnasi, proprietario della società Eurnova che sta realizzando il progetto dello Stadio, e cinque suoi collaboratori mentre ai domiciliari ci sono Luca Lanzalone, il presidente Acea che aveva seguito il documento sulla struttura, la cui realizzazione dovrebbe avvenire nella zona di Tor di Valle, come ruolo di consulente per la giunta pentastellata, il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi di Forza Italia, l'ex assessore regionale all'Urbanistica Michele Civita (Pd).

"Chi ha sbagliato pagherà noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte. Al momento non esprimiamo alcun giudizio". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Se è tutto regolare, spero che progetto stadio possa andare avanti", ha concluso la sindaca.

Federico De Simone

Fonte immagine: strettoweb