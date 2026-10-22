Incidente a Somma Vesuviana: militare arrestato con tre molotov in auto
A Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, un incidente stradale ha portato alla luce un episodio inquietante. Ieri pomeriggio, in via San Sossio, una Toyota e una Fiat Panda si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. All'interno della prima vettura, i carabinieri hanno trovato tre bottiglie molotov, pronte all'uso. Alla guida c'era un graduato aiutante dell'Esercito italiano di 45 anni, ora in manette.
La dinamica dell'incidente e la scoperta
L'impatto tra i due veicoli è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna e agli agenti della polizia locale per i rilievi. Nell'auto del militare, i militari hanno rinvenuto tre ordigni incendiari: una delle molotov si è rotta a causa dell'urto, un'altra era parzialmente svuotata e la terza integra. Data la pericolosità del materiale, è stato necessario l'intervento degli Artificieri del Comando Provinciale di Napoli per mettere in sicurezza l'area.
Le condizioni dei feriti e l'arresto
Il 45enne è stato trasferito all'ospedale di Nola, medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate nel sinistro. La coppia a bordo della Fiat Panda, marito e moglie, è rimasta illesa. L'uomo è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente e condotto nel carcere di Poggioreale. Le indagini sono in corso per chiarire l'origine e la destinazione delle molotov.
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