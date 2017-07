Incidente fatale con la moto: muore il figlio di Marco Lucchinelli

POGGIO PICCOLO, 5 GIUGNO- È stato fatale l'incidente avuto ieri sera, intorno alle diciannove e trenta, sulla provinciale 31 di Poggio Piccolo di Castel Guelfo, nel bolognese.

Cristiano Lucchinelli, figlio trentaseienne di Marco Lucchinelli, campione del mondo 500cc con la Suzuky nel 1981, era sulla sua moto e pare stesse tornando a casa dopo il lavoro.



Secondo le prime informazioni, si trovava all'incrocio tra Poggio e la via comunale dell'Industria, procedendo in direzione Castel Guelfo, quando si sarebbe schiantato contro una Range Rover che, provenendo da Castel Guelfo, stava iniziando una manovra di svolta alla propria sinistra in via dell'Industria.



A causa della violenta collisione la moto del ragazzo ha deviato verso la propria destra, andando contro la recinzione di uno stabilimento industriale che si trova nella zona, mentre lui è andato a sbattere contro il basamento di cemento armato che sostiene la recinzione.



Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, facendo intervenire l'elisoccorso del Soccorso alpino di Pavullo nel Frignano, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso di Lucchinelli, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato i dovuti accertamenti, bloccando il traffico nel tratto dell'incidente per il tempo necessario.





Eleonora Ranelli