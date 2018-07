Incidente fatale nel Salento: muore 20enne di Melendugno

LECCE, 22 LUGLIO - Un giovane di 20 anni, è deceduto poco dopo le 6 di questa mattina 22 luglio, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 296 che da Torre dell’Orso conduce a Melendugno.

Il giovane Mattia Toscano, cittadino di Melendugno, aveva festeggiato il suo ventesimo compleanno solo pochi giorni fa. Era molto conosciuto in paese, dove giocava a calcio nella squadra del Csi. Ultimamente aveva anche partecipato ad un torneo nazionale dove l’equipe, allenata dal padre di Mattia si era classificata al terzo posto. La cittadinanza tutta ora piange il suo giovane concittadino noto anche per il suo garbo.

Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia Stradale, il ragazzo che aveva appena finito di lavorare in qualità di cameriere in una birreria di Torre dell'Orso, viaggiava da solo alla guida di una Fiat Punto, quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale (si ipotizza un colpo di sonno), ha perso il controllo del mezzo che e' uscito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero di ulivo.

Nel sinistro fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori che si sono trovati di fronte l'utilitaria ridotta ad un ammasso di lamiere contorte e il corpo del conducente ormai privo di vita.

La salma del giovane automobilista è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Il mezzo, su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Roberta Licci, è stato posto sotto sequestro.

Luigi Palumbo