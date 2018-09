Incidente nella notte in autostrada, travolta madre di due figli

MILANO 12 SETTEMBRE - Una donna di 38 anni e' morta in un terribile incidente stradale che si e' verificato ieri sera sull'autostrada A8 (Varese - Milano) in direzione Milano.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco e' stata travolta una volta scesa dalla sua auto, dopo essere uscita di strada, per mettere in sicurezza i figli. Sul posto era stata aiutata da un altro automobilista. I bambini, di 5 e 8 anni, non sono stati coinvolti.

Lo scontro e' avvenuto ad un chilometro circa di distanza dal casello autostradale tra la barriera nord e l'uscita Fiera e ha coinvolto piu' autovetture: altri tre i feriti, fra cui una donna di 37 anni, un uomo di 54 e un uomo di 52.