Incidente pullman in Messico: 12 morti e 18 feriti, illesi i due italiani a bordo

TULUM, MESSICO, 20 DICEMBRE - È finita in tragedia, ieri pomeriggio, la vacanza di un gruppo di turisti in viaggio sull’autostrada messicana che collega Mahahual a Cafetal, nello Stato di Quintana Roo, a pochi chilometri dalla frontiera con il Belize: dodici i morti e diciotto i feriti, dei quali cinque sono già stati dimessi. Tra le vittime potrebbero esserci anche dei bambini, secondo quanto riferito dalle prime testimonianze.

Al momento dell’incidente, a bordo dell’autobus c’erano trentuno persone, tra i quali l’autista e una guida turistica. Il pullman è uscito di strada mentre si stava dirigendo alle rovine Maya di Chacchoben, circa 200 chilometri a sud di Tulum, una delle zone più frequentate del Messico. A differenza di quanto riportato nelle prime ore da diversi media locali, non ci sono vittime né feriti italiani. È stata la stessa Farnesina a rassicurare tutti, facendo sapere che - sulla base di quanto appreso dalle autorità locali - i due connazionali che si trovavano a bordo del mezzo stanno bene e sono tornati sulla nave.

Nessuna notizia ufficiale per il momento sulla nazionalità dei turisti morti e feriti, tutti croceristi di due navi della Royal Caribbean. Alcuni media locali riferiscono della presenza di sette americani, due svedesi, canadesi e messicani, tra le persone coinvolte nell’incidente. Notizie tutte da verificare. Attualmente il governo del Quintana Roo si è limitato ad una prima nota nella quale ha citato “tra le vittime” americani, svedesi e brasiliani, senza dare ulteriori indicazioni.

Stando alle prime ricostruzioni, il pullman si sarebbe ribaltato a causa della foratura di uno pneumatico. L’autista, in seguito al problema alla gomma, avrebbe perso il controllo del mezzo e, secondo alcune fonti, sarebbe sceso dall’autobus dopo l’incidente e sarebbe fuggito. A luglio 2016, nella stessa zona vicino a Cancun, dodici persone erano morte nello schianto di un pullman. Anche in quel caso l’autista sparì subito dopo l’incidente. E ancora lo scorso aprile, nello stato di Guerrero vicino alla città di Petacalco, almeno ventiquattro persone avevano perso la vita e nove erano rimaste ferite per un incidente che aveva coinvolto un autobus turistico e un’ autocisterna che trasportava benzina.

Claudio Canzone

Fonte foto: corriere.it