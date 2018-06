Incidente stradale. Tragedia a Catanzaro: 4 20enni impattano contro guardrail morto un ragazzo

CATANZARO 23 GIUGNO - Catanzaro ore 3.00 circa Incidente stradale questa notte in Via stretto Antico nel comune di Catanzaro.

Una Ford Fiesta, per cause in corso di accertamento, perde il controllo ed impatta violentemente contro guardrail.

4 ragazzi poco più che ventenni a bordo uno dei quali deceduto sul colpo gli altri trasportati da personale suem118 presso struttura ospedaliera. Sul posto squadra dei vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura e per estrarre il corpo esanime dalla vettura.