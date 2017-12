Incidente stradale: Catanzaro SS106 fuori pericolo i tre giovani, necessario intervento dei VVF-foto

CATANZARO 31 DICEMBRE - Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta sulla SS 106 in Loc. Bellino di Catanzaro, direzione Catanzaro quartiere Lido, per incidente stradale.

La vettura coinvolta una Mini Cooper con a bordo tre passeggeri. Gli stessi, feriti in modo non grave, sono stati trasportati dal personale medico Suem118 presso presidio ospedaliero.

Intervento dei Vigili del fuoco, è valso alla messa in sicurezza della vettura.

Sul posto Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza e Anas per il ripristino della viabilità.