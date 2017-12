Incidente stradale: Catanzaro tempestivo intervento VVF per estrarre le due donne dall\'auto (Foto)

CATANZARO 01 DICEMBRE - Incidente stradale all'imbocco della galleria Sansinato direzione Lamezia. Due persone ferite, una ragazza che era alla guida e una donna anziana lato passeggero.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall’auto le due donne ferite e consegnate al 118 per trasporto in ospedale, La vettura è una Mercedes classe A. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti i carabinieri e l’ Anas