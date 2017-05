Incidente stradale. Foggia, va a sbattere contro un albero: morto uomo di 42 anni

FOGGIA, 8 MAGGIO - Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri a Foggia, in viale Primo Maggio. Raffaele Palazzo, anni 42, è morto poco dopo essere stato trasportato presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo era alla guida della sua automobile, un'Alfa Romeo 156 station wagon, quando - per cause ancora in corso di accertamento - ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. Sembrerebbe, che la causa dell'impatto sia riconducibile all'alta velocità, ma tale ipotesi non è stata ancora confermata dagli organi preposti. La collisione è stata molto violenta, tanto da abbattere completamente l'albero mentre la vettura della vittima sarebbe stata quasi completamente distrutta.

I vigili del fuoco sono stati i primi a recarsi sul luogo dell'incidente e hanno estratto l'uomo, ancora vivo, dalle lamiere. Palazzo però non ce l'ha fatta viste le drammatiche condizioni in cui è arrivato al nosocomio, dove è deceduto poche ore dopo il suo arrivo.

