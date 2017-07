Roma, incidente stradale in A1: scontro tra tir. Feriti

ROMA, 12 LUGLIO - Grave incidente stradale avvenuto questa mattina sull'Autostrada A1, nel tratto fra il bivio con l’A24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione di Roma Sud in direzione Napoli. Due tir, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati e uno dei due mezzi articolati ha preso fuoco. Feriti i conducenti, entrambi ricoverati in un ospedale della Capitale. Da quanto appreso, non sarebbero per fortuna in pericolo di vita.

A seguito dell'accaduto, il tratto di strada nel quale si è verificato lo scontro, è stato chiuso causando disagi alla circolazione: si registrano quattro chilometri di coda in direzione Firenze. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari del 118. Code in aumento tra il bivio Diramazione Roma Sud ed il bivio con l'A24 in direzione Teramo, con transito sulla sola corsia di emergenza.

Nell'incidente, secondo quanto si apprende dal sito di Autostrade per l'Italia, sarebbe stata dispersa anche una parte del carico trasportato dai mezzi pesanti.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilmessaggero.it